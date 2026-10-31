Lubinec poinformował o przedłużeniu zawieszenia broni w obwodzie chersońskim

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec oświadczył, że okres zawieszenia broni został przedłużony.

Jak powiedział, jest to główny wynik działań podjętych w ramach misji humanitarnej mającej na celu ewakuację mieszkańców tymczasowo okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim.

Rzecznik Praw Człowieka podkreślił, że utrzymanie zawieszenia ognia ma kluczowe znaczenie dla dalszego prowadzenia działań humanitarnych. Jednocześnie szczegóły dotyczące kolejnych etapów misji oraz dalszych działań strony ukraińskiej nie są na razie ujawniane.

Lubinec zaznaczył, że o dalszych planach poinformuje 2 listopada.

„O dalszych planach opowiem 2 listopada” – oświadczył rzecznik praw obywatelskich.

Źródło: Espreso

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie ich kilkakrotnie mniej.

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