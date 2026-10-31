Лубінець повідомив про продовження режиму тиші на Херсонщині

0:00 / 0:00

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що режим тиші продовжено.

За його словами, це головний результат проведеної роботи в межах гуманітарної місії з евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Омбудсман наголосив, що збереження режиму припинення вогню має важливе значення для подальшого проведення гуманітарних заходів. Водночас подробиці щодо наступних етапів місії та подальших дій української сторони наразі не розголошуються.

Лубінець зазначив, що про подальші плани повідомить 2 листопада.

«Про подальші плани я розповім 2 листопада», — заявив омбудсман.

Джерело: Еспресо

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

Читай нас у