Лубинец сообщил о продлении режима тишины в Херсонской области

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что режим тишины продлен.

По его словам, это главный результат проделанной работы в рамках гуманитарной миссии по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Омбудсман подчеркнул, что соблюдение режима прекращения огня имеет важное значение для дальнейшего проведения гуманитарных мероприятий. В то же время подробности о следующих этапах миссии и дальнейших действиях украинской стороны пока не разглашаются.

Лубинец отметил, что о дальнейших планах сообщит 2 ноября.

«О дальнейших планах я расскажу 2 ноября», — заявил омбудсман.

Источник: Эспрессо

Четвёртый и последний самолёт с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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