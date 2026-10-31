Film: Do Ukrainy dotarły zwierzęta uratowane z okupowanych Oleszok
Jako pierwsze na terytorium kontrolowane przez Ukrainę przewieziono zwierzęta ewakuowane z okupowanych Oleszok.
Zostały one przewiezione ciężarówką, a po przekroczeniu granicy natychmiast przeniesiono je do innego środka transportu.
W międzyczasie zgromadzili się ludzie z transparentami, aby powitać mieszkańców Oleszok, którzy mają przybyć po ewakuacji.
Źródło: RBC-Ukraina
Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.
Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.
Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.
Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilka razy mniej.