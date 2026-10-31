Film: Do Ukrainy dotarły zwierzęta uratowane z okupowanych Oleszok

Jako pierwsze na terytorium kontrolowane przez Ukrainę przewieziono zwierzęta ewakuowane z okupowanych Oleszok.

Zostały one przewiezione ciężarówką, a po przekroczeniu granicy natychmiast przeniesiono je do innego środka transportu.

W międzyczasie zgromadzili się ludzie z transparentami, aby powitać mieszkańców Oleszok, którzy mają przybyć po ewakuacji.

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Źródło: RBC-Ukraina

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok jedzie do Ukrainy, a do Rosji – kilka razy mniej.

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