Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешков

Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала завершение гуманитарной миссии по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Она заявила, что успешная операция даёт надежду на установление прочного мира между Украиной и Россией.

«Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны», — написала Мелания Трамп в социальной сети X.

Также она поделилась постом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о завершении эвакуации.

Мелания Трамп ранее публично поддерживала введение режима прекращения огня в районе Олешково, чтобы обеспечить спасение заблокированных там мирных жителей.

Источник: пост Мелании Трамп в X

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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