Melania Trump skomentowała udaną ewakuację mieszkańców Oleszkiw

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump po raz pierwszy skomentowała zakończenie misji humanitarnej polegającej na ewakuacji mieszkańców tymczasowo okupowanego Oleszki w obwodzie chersońskim.

Stwierdziła, że udana operacja daje nadzieję na ustanowienie trwałego pokoju między Ukrainą a Rosją.

„Oleszki dowodzą, że możemy przedłożyć człowieczeństwo ponad wojnę” – napisała Melania Trump w serwisie społecznościowym X.

Udostępniła również wpis ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich Dmytro Lubinetsa dotyczący zakończenia ewakuacji.

Melania Trump już wcześniej publicznie popierała wprowadzenie zawieszenia broni w rejonie Oleszki, aby zapewnić ratunek zablokowanym tam cywilom.

Źródło: wpis Melanii Trump w serwisie X

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszki w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszków, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie ich kilkakrotnie mniej.

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