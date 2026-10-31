Видео: появились кадры прибытия жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию
31 октября жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области прибыли в Украину.
Эвакуация проходила через Беларусь при посредничестве международной гуманитарной миссии.
Всего из города удалось эвакуировать более 750 человек. Часть из них решила уехать в Россию.
На украинской границе в Черниговской области людей встретили медики, волонтеры и родственники. Для эвакуированных подготовили горячую еду, чай, помощь для детей и домашних животных.
По прибытии медики проводят осмотр людей, при необходимости их направляют в больницы.
Самому пожилому эвакуированному — 94 года, самому молодому — чуть больше года.
Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.
Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.
Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.
По словам родственников эвакуированных, в Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация: нет электричества, воды, газа и мобильной связи, а продукты питания практически не завозят.
Источник: РБК-Украина