«Самый принципиальный» экс-прокурор Дмитрий Вербицкий продолжает спасать свою репутацию. После серии интервью, объяснений относительно состояния и благотворительного сюжета с телевизором для больницы он, похоже, наконец-то нашел главного организатора медийной кампании против себя. Спойлер: это не НАЗК, не журналисты и даже не калькулятор.

Следует признать настойчивость Вербицкого. Свою репутацию он спасает упорно и настойчиво каждый день, словно занимается только её отбеливанием. Недавно, кстати, журналистам 1+1 Дмитрий Вербицкий рассказал, что зарабатывает деньги, оказывая юридическую помощь тем, у кого «возникли ситуации с правоохранителями». Интересная формулировка от пусть и бывшего, но все же правоохранителя, не так ли? Сразу на ум пришла мелодия из «Города, которого нет».

Но поговорим о свежей версии Вербицкого: на этот раз он заявил, что его медийную травля заказал и оплатил… Игорь Коломойский. Тот самый олигарх, в делах которого бывший заместитель генпрокурора в свое время играл важную роль.

Списать внимание СМИ на личную месть — версия, безусловно, удобная, но от этого не менее жалкая. Ведь Вербицкий кого только не назначал виновным в своём незаконном обогащении: НАПК, состоятельных родителей, богатых друзей, даже калькулятор, которым неумело пользовались правоохранители, проверяя декларации экс-прокурора. Теперь и Коломойский попал в этот список. Но неудобных вопросов по поводу солидного состояния Вербицкого от этого не стало меньше. Даже если между Коломойским и Вербицким действительно существует конфликт, он сам по себе не объясняет происхождение активов экс-прокурора.

Напомним, НАЗК выявило у Вербицкого признаки необоснованности активов на сумму свыше 30 миллионов гривен. Речь идет о недвижимости, автомобилях и другом имуществе, происхождение которого вызвало интерес у антикоррупционных органов и журналистов. Вербицкий, со своей стороны, настаивает, что у него есть документы, опровергающие претензии, и жалуется, что СМИ не хотят показывать его объяснения.

Особенно интересно, что сам Коломойский на последних судебных заседаниях даже не упоминал Вербицкого. Неважно, сегодня его объявили виновником репутационных проблем Вербицкого. Остается выяснить, знает ли Коломойский, что он, оказывается, ещё и руководит медийной кампанией против бывшего заместителя генпрокурора.

Напомним, история противостояния Вербицкого с Коломойским началась не вчера. Еще во время пресс-конференции в апреле 2024 года (за месяц до того, как «Схемы» опубликуют расследование о незаконных доходах и имуществе Вербицкого) экс-прокурор жаловался на якобы давление со стороны бизнесмена. Тогда же он утверждал, что обвинительный акт в отношении Коломойского был передан в суд, а самого бизнесмена называл человеком, находящимся в «тюрьме».

Адвокат Коломойского публично опроверг эти утверждения. Он назвал ложной информацию о передаче обвинительного акта в суд. Что касается места пребывания бизнесмена, то, согласно обнародованным тогда пояснениям, Коломойский находился под стражей в Отделе обеспечения досудебного расследования СБУ. Его адвокаты также заявляли о намерении подать иск против Вербицкого в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации.

А ещё нельзя обойти вниманием недавнюю благотворительную историю, когда Вербицкий и его подруга Кристина Ильницкая привезли в больницу телевизор за 19 тысяч гривен. Бесспорно, дело доброе. Но телевизор подарили мужчине, прикованному к постели (пытаясь произвести впечатление на свою возлюбленную, он неудачно прыгнул в воду с высоты), на лечение которого Ильницкая накануне сама призывала собирать деньги в Instagram.

Следующий вопрос напрашивается сам собой. Если человеку нужны средства на лечение, зачем дарить ему телевизор, а не помочь с оплатой медицинских услуг? Наверное, телевизор ему нужен, чтобы не скучать. Но хотелось бы понять, кто именно решил, что в этой ситуации он важнее денег на лечение.

Не обойдем стороной и контраст в стоимости аксессуаров и одежды на улице Ильницкой во время торжественного внесения телевизора в больничную палату: в сумме где-то 100 000 гривен. То есть стоимость гардероба оказалась более чем в пять раз выше цены благотворительного подарка. Сама по себе дорогая одежда, конечно, не является доказательством чего-то незаконного, но на фоне публичного всплеска благотворительности бренды на виду выглядят немного нелепо. Хотя в сторис с просьбой скинуться на лечение мужа Ильницкая тоже снималась в аксессуарах Dior. Неудивительно.

Главное в этом то, что благотворительность не снимает вопросов о доходах, а телевизор за 19 тысяч гривен не отвечает на вопросы об активах на десятки миллионов. Даже если очень хочется перевести разговор с одного на другое.

Между тем Дмитрий Вербицкий продолжает работать над укреплением своей репутации. Тексты о том, какой он принципиальный, как его преследуют и почему все критические публикации якобы имеют один большой и очень оскорбительный для него мотив, продолжают появляться в различных интернет-изданиях. По крайней мере, в одном из таких материалов автор настолько усердно защищает экс-прокурора, что в конце переходит от журналистики к банальному напоминанию о его авторитете.

Цитата: «Бывших правоохранителей не бывает», Вербицкий, мол, вряд ли утратил влияние в правоохранительных органах, имеет серьёзных сторонников, в частности среди военных, которым помогает. А потому «игра в одни ворота точно не получится». Снова подул ветер бандитских 90-х, да?

Возможно, автор просто очень хотел подчеркнуть заслуги героя. Но получилось интересно: начинали с рассказа о якобы медийной мести Коломойского, а закончили фактически напоминанием о возможном влиянии самого Вербицкого. Своего рода репутационный сервис: мы не только объясним, почему наш герой — жертва, но и деликатно напомним, что он не из тех, кого стоит недооценивать.

Действительно ли этот текст оплачен Вербицким — без доказательств утверждать не будем. Но усердие, с которым автор защищает экс-прокурора, да ещё и подчёркивает его связи и потенциальные возможности, заслуживает внимания. Потому что как-то получается текст не о справедливости. Какая-то месть, вроде бы.

Впрочем, обо всём можно спросить лично. У Коломойского, например. Журналисты UA.News примут участие в следующем судебном заседании, чтобы лично спросить у Игоря Валерьевича, за что он защищает экс-прокурора Вербицкого.

Полную хронологию скандалов Дмитрия Вербицкого стоит прочитать здесь: История Дмитрия Вербицкого

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