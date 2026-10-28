В Черниговской области из-за аварии остались без электричества около 210 тысяч потребителей

В среду, 28 октября, в результате аварии на объекте энергетической инфраструктуры без света остались около 210 тысяч абонентов в трёх районах Черниговской области.

Отключение электроэнергии затронуло Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, причины сбоя и точные сроки восстановления электроснабжения пока не уточняются. В то же время премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о ситуации в соседнем Конотопе, где после российского удара по энергетическому объекту электроснабжение отсутствует уже пятые сутки; критическая инфраструктура города работает на генераторах, развернуты пункты непоколебимости.

Источник: АО «Черниговоблэнерго».

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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