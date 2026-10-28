США передали Украине оборудование для разминирования
Соединенные Штаты передали Государственной специальной службе транспорта Украины (ГССТ) новую партию специализированного оборудования для разминирования общей стоимостью 7,9 млн долларов.
Получено оборудование для безопасной очистки территорий от противопехотных мин и неразорвавшихся взрывоопасных предметов. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что противоминная деятельность защищает также экономические интересы США, создавая безопасные условия для работы американского бизнеса в Украине.
По данным посольства США, при американском финансировании прошли подготовку более 2200 саперов ГССТ, которые уже вернули в безопасное использование 1764 кв. км украинских земель, обезвредив более 262 тысяч взрывоопасных предметов.
Источник: hromadske.
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