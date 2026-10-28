Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie sprzęt do rozminowywania

Stany Zjednoczone przekazały Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej Ukrainy (DSST) nową partię specjalistycznego sprzętu do rozminowywania o łącznej wartości 7,9 mln dolarów.

Otrzymano sprzęt służący do bezpiecznego oczyszczania terenów z min przeciwpiechotnych oraz niewybuchów. W placówce dyplomatycznej podkreślono, że działania przeciwminowe chronią również interesy gospodarcze USA, tworząc bezpieczne warunki dla działalności amerykańskich przedsiębiorstw na Ukrainie.

Według danych ambasady USA, dzięki amerykańskiemu finansowaniu przeszkolono ponad 2200 saperów DSST, którzy przywrócili już do bezpiecznego użytkowania 1764 km² ukraińskich terenów, unieszkodliwiając ponad 262 tysiące przedmiotów wybuchowych.

Źródło: hromadske.

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