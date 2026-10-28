W Kijowie przeprowadzono operację owczarka, którego policjant postrzelił w kryjówce

W Kijowie przeprowadzono operację czarnej owczarki, którą 27 października policjant postrzelił w schronie budynku mieszkalnego przy alei Unii Europejskiej 94.

Operacja trwała trzy godziny. Pies doznał ciężkiego rany postrzałowej łapy, w wyniku której uszkodzone zostały kości w okolicy stawu. Zwierzę czeka długotrwałe leczenie i co najmniej trzy miesiące rehabilitacji.

Według obrońców praw zwierząt kula przebiła łapę na wylot i roztrzaskała kości. Podczas operacji lekarze zrekonstruowali uszkodzoną kończynę. Obecnie pies wymaga stałej opieki weterynaryjnej i dalszego leczenia.

Przedstawicielka organizacji, która zabrała ranną zwierzę i zawiozła je do szpitala, twierdzi, że pies zachowuje się spokojnie w stosunku do ludzi i weterynarzy.

„Przyjechałam, sama podeszłam do psa, gołymi rękami założyłam mu obrożę, przypięłam smycz, posadziłam w samochodzie i zawiozłam do szpitala. Sama! Bez broni, bez specjalistycznego sprzętu, bez żadnych problemów!” – napisała.

Obrońcy praw zwierząt domagają się również wyjaśnienia, dlaczego po postrzeleniu zwierzęcia nie zorganizowano mu pomocy weterynaryjnej, nie wezwano kinologów ani specjalistów ds. ochrony zwierząt oraz nie zapewniono mu bezpiecznego transportu do szpitala.

Organizacja podkreśla, że obecnie najważniejsze jest uratowanie łapy psa. W tym celu potrzebne są środki na leczenie i rehabilitację. Obrońcy praw zwierząt wzywają wszystkich, którym nie jest to obojętne, do przyłączenia się do zbiórki.

Wcześniej informowano, że do zdarzenia doszło rano 27 października w podwórzu budynku mieszkalnego przy alei Unii Europejskiej. Według wersji policji patrolowej pies zaatakował inspektora i ugryzł go w rękę. Jednocześnie właściciel zwierzęcia oraz naoczni świadkowie, według informacji obrońców praw zwierząt, twierdzą, że funkcjonariusze użyli broni podczas konfliktu.

Okoliczności zdarzenia oraz zasadność działań policjanta wymagają zbadania.

Źródło: organizacja „Ochrona zwierząt »Pliuska«”.

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