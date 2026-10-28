У Києві прооперували вівчарку, яку поліцейський підстрелив в укритті

У Києві прооперували чорну вівчарку, яку 27 жовтня поліцейський підстрелив в укритті житлового будинку на проспекті Європейського Союзу, 94.

Операція тривала три години. Собака отримала тяжке вогнепальне поранення лапи, внаслідок якого були пошкоджені кістки біля суглоба. На тварину чекає тривале лікування та щонайменше три місяці реабілітації.

За словами зоозахисників, куля пройшла крізь лапу навиліт і роздробила кістки. Під час операції лікарі відновлювали пошкоджену кінцівку. Нині собака потребує постійного ветеринарного нагляду та подальшого лікування.

Представниця організації, яка забрала поранену тварину та доправила її до лікарні, стверджує, що собака спокійно поводиться з людьми та ветеринарами.

Я приїхала, сама зайшла до собаки, голими руками надягнула на нього нашийник, пристебнула повідець, посадила в машину та відвезла до лікарні. Сама! Без зброї, без спецзасобів, без жодної проблеми!— написала вона.

Зоозахисники також вимагають з’ясувати, чому після пострілу тварині не організували ветеринарної допомоги, не залучили кінологів або фахівців із захисту тварин та не забезпечили її безпечного транспортування до лікарні.

В організації наголошують, що зараз найважливіше — врятувати лапу собаки. Для цього потрібні кошти на лікування та реабілітацію. Зоозахисники закликають небайдужих долучитися до збору.

Раніше повідомлялося, що інцидент стався вранці 27 жовтня в укритті житлового будинку на проспекті Європейського Союзу. За версією патрульної поліції, собака напала на інспектора та вкусила його за руку. Водночас власник тварини й очевидці, за інформацією зоозахисників, стверджують, що правоохоронці застосували зброю під час конфлікту.

Обставини інциденту та правомірність дій поліцейського потребують перевірки.

Джерело: організація “Захист тварин “Плюшка”.

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