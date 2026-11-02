В Україні 2 листопада очікується хмарна погода, місцями туман і до +12°

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У понеділок, 2 листопада, в більшості регіонів України буде хмарно, але без істотних опадів. Температура повітря вдень місцями підніметься до +12°. Невеликий дощ можливий уночі на північному сході країни та вдень на півдні Одещини. Вранці в окремих районах прогнозують туман.

Другий день листопада в Україні починається по-осінньому похмуро, але без значних опадів. Лише вночі місцями на північному сході країни, а вдень і на півдні Одещини очікується невеликий дощ. У Карпатах, на сході та північному сході вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5–10 м/с.

Температура вночі 2–7°; вдень 7–12°, на південному сході країни до 15°.

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

У понеділок, 2 листопада, у Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7°, вдень 7–12°; у Києві вночі 4–6°, вдень 7–9°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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