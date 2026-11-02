В Украине 2 ноября ожидается облачная погода, местами туман и температура до +12°

В понедельник, 2 ноября, в большинстве регионов Украины будет облачно, но без значительных осадков. Температура воздуха днем местами поднимется до +12°. Небольшой дождь возможен ночью на северо-востоке страны и днем на юге Одесской области. Утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Второй день ноября в Украине начинается по-осеннему пасмурно, но без значительных осадков. Лишь ночью местами на северо-востоке страны, а днем и на юге Одесской области ожидается небольшой дождь. В Карпатах, на востоке и северо-востоке ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью 2–7°; днём 7–12°, на юго-востоке страны до 15°.

До 13 ноября на отдельных реках бассейна Днестра (Львовская область) и суббассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) сохранится режим низкой осенней межени. Уровни воды будут держаться близко к самым низким значениям за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже них. Водность рек будет оставаться низкой, местами ниже критериев маловодья; на отдельных малых реках возможно отсутствие стока.

Объявлен III уровень опасности – коричневый.

В понедельник, 2 ноября, в Киеве облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по Киевской области ночью 2–7°, днём 7–12°; в Киеве ночью 4–6°, днём 7–9°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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