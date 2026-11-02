11月2日，乌克兰预计将出现多云天气，局部地区有雾，气温最高可达+12°

11月2日（星期一），乌克兰大部分地区将多云，但无明显降水。 白天气温局部地区将升至+12°。夜间该国东北部及白天敖德萨州南部可能出现小雨。预计清晨部分地区会有雾。

11月的第二天，乌克兰以秋日特有的阴沉天气开场，但无明显降水。仅在夜间该国东北部局部地区，以及白天敖德萨州南部可能出现小雨。 喀尔巴阡山脉、东部及东北部地区夜间和清晨局部有雾。风向为西北风，南部地区为东北风，风速5–10米/秒。

夜间气温2–7°；白天7–12°，该国东南部可达15°。

截至11月13日，第聂伯河流域（利沃夫州）的部分河流以及桑河（利沃夫州）、西布格河（利沃夫州、沃伦州）的支流流域，将持续处于秋季低水位期。 水位将维持在有观测记录以来的最低值附近，部分河段甚至会低于该水平。 河流水量将持续偏低，部分地区甚至低于低水位标准；部分小河可能出现无水流情况。

已发布三级危险预警——棕色预警。

11月2日（周一），基辅多云，无明显降水。 西北风，风速5–10米/秒。基辅州夜间气温2–7°，白天7–12°；基辅市夜间4–6°，白天7–9°。

来源：乌克兰水文气象中心

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪形式的降水。同时，据气象专家的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬季，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或雨夹雪的形式出现。

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