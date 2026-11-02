2 listopada na Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda, miejscami mgła i temperatura do +12°

W poniedziałek, 2 listopada, w większości regionów Ukrainy będzie pochmurno, ale bez znaczących opadów. Temperatura powietrza w ciągu dnia miejscami wzrośnie do +12°. Niewielki deszcz może wystąpić w nocy na północnym wschodzie kraju oraz w ciągu dnia na południu obwodu odeskiego. Rano w niektórych rejonach prognozowana jest mgła.

Drugi dzień listopada na Ukrainie rozpocznie się jesiennie, pochmurno, ale bez znaczących opadów. Jedynie w nocy miejscami na północnym wschodzie kraju, a w ciągu dnia również na południu obwodu odeskiego spodziewany jest niewielki deszcz. W Karpatach, na wschodzie i północnym wschodzie w nocy i rano miejscami mgła. Wiatr północno-zachodni, w południowej części północno-wschodni, 5–10 m/s.

Temperatura w nocy 2–7°; w ciągu dnia 7–12°, na południowym wschodzie kraju do 15°.

Do 13 listopada na niektórych rzekach dorzecza Dniestru (obwód lwowski) oraz zlewni Sanu (obwód lwowski) i Zachodniego Bugu (obwody lwowski i wołyński) utrzyma się stan niskiego jesiennego przypływu. Poziomy wody będą utrzymywać się na poziomie zbliżonym do najniższych wartości odnotowanych w całym okresie obserwacji, a na niektórych odcinkach – poniżej tych wartości. Wodność rzek pozostanie niska, miejscami poniżej kryteriów niskiego stanu wody; na niektórych małych rzekach możliwe jest całkowite ustanie przepływu.

Ogłoszono III poziom zagrożenia – brązowy.

W poniedziałek, 2 listopada, w Kijowie będzie pochmurno, bez znaczących opadów. Wiatr północno-zachodni, 5–10 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy 2–7°, w ciągu dnia 7–12°; w Kijowie w nocy 4–6°, w ciągu dnia 7–9°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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