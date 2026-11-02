W Biurze Prokuratora Generalnego zakończono śledztwo w sprawie byłego szefa tej instytucji, Rusłana Kravczenki

Prokuratura Generalna zakończyła wewnętrzne dochodzenie służbowe w sprawie byłego szefa prokuratury Rusłana Kravczenki, stwierdzając w jego działaniach wykroczenie dyscyplinarne. Poinformował o tym pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski.

W wyniku dochodzenia ustalono, że Kravchenko bezpodstawnie wykorzystał zaproszenie państwa zagranicznego do wyjazdu za granicę, osobiście sporządził i podpisał rozkaz służbowy, posługując się pieczęcią urzędową instytucji, a także zrezygnował z ochrony państwowej przed przekroczeniem granicy.

Kowalski podkreślił, że za popełnione wykroczenie urzędnik powinien zostać zwolniony z prokuratury przez Komisję Kwalifikacyjno-Dyscyplinarną Prokuratorów, jednak decyzja o zwolnieniu na własny wniosek została podjęta operacyjnie, aby nie przedłużać procedury o kilka miesięcy. Prokuratura nie poniosła żadnych strat materialnych.

Źródło: Censor.NET.

W NABU i SAP zaprzeczono, jakoby miały one jakikolwiek związek z wydarzeniami, o których mówił były prokurator generalny Rusłan Kravczenko. Twierdził on, że kierownictwo organów antykorupcyjnych rzekomo zwróciło się z prośbą o wysłanie do Austrii grupy osób, która miała dopuścić się wobec niego „bezprawnych aktów przemocy”.

Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko oświadczył, że już we wrześniu otrzymał informację o przygotowywaniu bezprawnych działań z użyciem przemocy wobec niego. Według niego w organizację grupy, która rzekomo miała dopuścić się tych czynów, mogli być zaangażowani szefowie NABU i SAP, a rozkazy pochodziły z Biura Prezydenta.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po zwolnieniu.

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