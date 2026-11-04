Funkcjonariusze cyberpolicji we współpracy z śledczymi zdemaskowali 29-letniego mieszkańca Chmielnickiego, który szukał w Telegramie użytkowników w celu wymiany materiałów zawierających pornografię dziecięcą.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna próbował również nawiązać kontakt z nieletnimi dziećmi, aby uzyskać od nich odpowiednie treści.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli komputer i telefon komórkowy. Na urządzeniach znaleziono materiały, które według policji potwierdzają niezgodną z prawem działalność mężczyzny.

Mężczyźnie postawiono zarzuty na podstawie części 1 i 3 art. 301-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci całodobowego aresztu domowego.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

W mieście Łuck funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia zabronionych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o popełnienie czynów o charakterze seksualnym wobec dzieci.

Sąd Apelacyjny w Sumach utrzymał w mocy wyrok Sądu Miejsko-Rejonowego w Szostce w sprawie lokalnej mieszkanki, którą skazano na 8 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji związanych z pracą z dziećmi, na okres 3 lat.

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