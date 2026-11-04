В Хмельницком 29-летнего мужчину подозревают в распространении детской порнографии

Киберполицейские совместно со следователями разоблачили 29-летнего жителя Хмельницкого, который искал в Telegram пользователей для обмена материалами с детской порнографией.

По данным следствия, мужчина также пытался установить контакт с малолетними детьми, чтобы получать от них соответствующий контент.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. На устройствах обнаружили материалы, которые, по данным полиции, подтверждают противоправную деятельность мужчины.

Ему объявили подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Источник: Полиция Хмельницкой области

В городе Луцк правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении и сбыте порнографического контента с участием её 3-летней дочери. По данным следствия, женщина использовала ребёнка для создания запрещённых материалов и передавала их другому лицу за вознаграждение.

В Хмельницком сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении детей.

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Шосткинского горрайонного суда в отношении местной жительницы, которую приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, сроком на 3 года.

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