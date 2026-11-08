В СБУ требуют от руководителей до 150 тысяч гривен в качестве залога за генерала Дуцу

В региональных подразделениях СБУ якобы собирают средства на залог для генерала Сергея Дуки, которого подозревают в причастности к преступной организации по делу «Карфаген».

По информации источника «Украинской правды» в правоохранительных органах, от оперативников требуют перечислить по 50 тысяч гривен, а от начальников секторов, отделов и их заместителей — по 150 тысяч.

После перевода средств сотрудники должны отправить скриншоты квитанций руководителям. Те, в свою очередь, составляют списки и передают информацию в Киев.

Ранее сообщалось, что среди сотрудников СБУ распространялись сообщения с призывом присоединиться к сбору средств на залог для генерала.

Источник: Украинская правда.

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