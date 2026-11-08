W regionalnych oddziałach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rzekomo zbierane są środki na kaucję dla generała Siergieja Duki, podejrzanego o udział w organizacji przestępczej w sprawie „Kartagina”.

Według informacji źródła „Ukrainskiej Prawdy” w organach ścigania od funkcjonariuszy operacyjnych wymaga się wpłacenia po 50 tysięcy hrywien, a od szefów sektorów, wydziałów i ich zastępców – po 150 tysięcy.

Po przekazaniu środków pracownicy mają przesłać zrzuty ekranu potwierdzeń przelewu do swoich przełożonych. Ci z kolei sporządzają listy i przekazują informacje do Kijowa.

Wcześniej informowano, że wśród pracowników SBU krążyły wiadomości z wezwaniem do przyłączenia się do zbiórki na kaucję dla generała.

Źródło: Ukrainska Prawda.

Wcześniej Arakhamia nazwał oskarżenia w sprawie „Karfagen” atakiem informacyjnym.

Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Klymenko zaprzeczył, jakoby osoby zamieszane w sprawę „Kartagina” próbowały go przekupić.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin oświadczył, że w materiałach sprawy „Kartagina” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Łaszko oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował skandal związany z udziałem funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w przestępczej organizacji, którą Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) zdemaskowało podczas operacji specjalnej „Kartagina”.

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