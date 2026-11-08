Правительство не планирует увеличивать размеры жилищных компенсаций для ветеранов в 2027 году из-за дефицита государственного бюджета.

В то же время власти планируют расширить категории получателей помощи и устранить бюрократические препятствия при оформлении компенсаций.

Об этом министр по делам ветеранов Денис Ким рассказал в интервью журналистке Новости.LIVE Ясе Лепкой.

Источник: Новини.LIVE.

Октябрьский этап программы «Ветеранский спорт» в приложении «Дія» запускать не будут, а выплаты по 1500 гривен в его рамках проводить не будут. Финансирование программы на 2026 год полностью исчерпано.

Правительство намерено унифицировать половину услуг для ветеранов к 2027 году.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство и парламент пересмотреть действующее законодательство о ветеранах и привести его в соответствие с современными требованиями. Он также предложил рассмотреть вопрос о создании отдельного Ветеранского кодекса, который охватывал бы права и потребности ветеранов и их семей.

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