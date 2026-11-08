W 2027 roku kwoty rekompensat mieszkaniowych dla weteranów nie zostaną podwyższone

Rząd nie planuje podwyższyć kwot odszkodowań mieszkaniowych dla weteranów w 2027 roku ze względu na deficyt budżetu państwa.

Jednocześnie władze planują rozszerzyć kategorie osób uprawnionych do pomocy oraz wyeliminować przeszkody biurokratyczne związane z ubieganiem się o rekompensaty.

O tym poinformował minister ds. weteranów Denys Kim w wywiadzie udzielonym dziennikarce serwisu Novyny.LIVE, Yasii Lepkiej.

Źródło: Novyny.LIVE.

Październikowy etap programu „Sport weteranów” w aplikacji „Dія” nie zostanie uruchomiony, a wypłaty w wysokości 1500 hrywien w jego ramach nie będą realizowane. Środki na finansowanie programu na rok 2026 zostały całkowicie wyczerpane.

Rząd zamierza ujednolicić połowę usług dla weteranów do 2027 roku.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał rząd i parlament do przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących weteranów i ich unowocześnienia. Zaproponował również rozważenie stworzenia odrębnego Kodeksu Weteranów, który obejmowałby prawa i potrzeby weteranów oraz ich rodzin.

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