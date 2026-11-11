Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami kategorycznie odrzucił możliwość wybaczenia przywódcy Kremla Władimirowi Putinowi. Podkreślił, że nie byłby w stanie tego zrobić nawet w ostatnim dniu swojego życia.

Głowa państwa podkreśliła konieczność pociągnięcia rosyjskiego społeczeństwa do pełnej odpowiedzialności za rozpoczętą wojnę, zaznaczając, że obywatele Federacji Rosyjskiej nadal nie zdają sobie sprawy ze swojej roli jako agresora i próbują zrzucić winę na innych.

Według Zełenskiego chodzi o całkiem konkretne zbrodnie, zabójstwa i tortury w konkretnych miastach, dlatego winni muszą zostać odnalezieni i pociągnięci do odpowiedzialności przed sądami oraz w ramach międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.

Komentując możliwość bezpośrednich rozmów z przywódcą Kremla, prezydent zwrócił uwagę na przepaść światopoglądową między stronami, ponieważ rosyjskie kierownictwo i społeczeństwo żyją w rzeczywistości zniekształconej przez propagandę.

Ponadto Zełenski stwierdził, że Putin otrzymuje zniekształcone informacje o sytuacji na froncie.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

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