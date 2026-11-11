Зеленский заявил, что не простил бы Путина даже в последний день своей жизни

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами категорически отверг возможность простить главу Кремля Владимира Путина. Он подчеркнул, что не смог бы сделать этого даже в последний день своей жизни.

Глава государства подчеркнул необходимость полной ответственности российского общества за начатую войну, отметив, что граждане РФ до сих пор не осознают свою роль агрессора и пытаются переложить вину.

По словам Зеленского, речь идет о вполне конкретных преступлениях, убийствах и пытках в конкретных городах, поэтому виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности через суды и международное правосудие.

Комментируя возможность прямых переговоров с лидером Кремля, президент отметил мировоззренческую пропасть между сторонами, поскольку российское руководство и общество живут в искажённой пропагандой реальности.

Кроме того, Зеленский заявил, что Путин получает искажённую информацию о ситуации на фронте.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

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