В Житомире школы переходят на дистанционное обучение из-за удара РФ по котельной

После российского обстрела котельной вечером 7 ноября в Житомире временно меняют формат работы учебных заведений из-за отсутствия отопления.

Школы перейдут на дистанционное обучение. Родителей об изменениях уведомят через школьные чаты.

Детские сады, в которых нет тепла, временно будут переводить детей в другие дошкольные учреждения.

В то же время городские больницы и поликлиники продолжают работать в штатном режиме. Коммунальные службы работают над восстановлением теплоснабжения.

Источник: Житомирский городской совет.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.