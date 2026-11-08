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Новости Украина

В Житомире школы переходят на дистанционное обучение из-за удара РФ по котельной

UA NEWS 08 Ноября 2026 16:10
В Житомире школы переходят на дистанционное обучение из-за удара РФ по котельной

После российского обстрела котельной вечером 7 ноября в Житомире временно меняют формат работы учебных заведений из-за отсутствия отопления.

Школы перейдут на дистанционное обучение. Родителей об изменениях уведомят через школьные чаты.

 Детские сады, в которых нет тепла, временно будут переводить детей в другие дошкольные учреждения.

В то же время городские больницы и поликлиники продолжают работать в штатном режиме. Коммунальные службы работают над восстановлением теплоснабжения.

Источник: Житомирский городской совет.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

Российские террористы во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание пунктов непоколебимости.

Ранее стало известно, что в Житомирской области после российской атаки остались без электричества более 650 населенных пунктов.

 

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