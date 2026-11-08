В Житомире школы переходят на дистанционное обучение из-за удара РФ по котельной
После российского обстрела котельной вечером 7 ноября в Житомире временно меняют формат работы учебных заведений из-за отсутствия отопления.
Школы перейдут на дистанционное обучение. Родителей об изменениях уведомят через школьные чаты.
Детские сады, в которых нет тепла, временно будут переводить детей в другие дошкольные учреждения.
В то же время городские больницы и поликлиники продолжают работать в штатном режиме. Коммунальные службы работают над восстановлением теплоснабжения.
Источник: Житомирский городской совет.
В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.
Российские террористы во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание пунктов непоколебимости.
Ранее стало известно, что в Житомирской области после российской атаки остались без электричества более 650 населенных пунктов.