W Żytomierzu szkoły przechodzą na naukę zdalną z powodu ataku Rosji na kotłownię

Po rosyjskim ataku na kotłownię wieczorem 7 listopada w Żytomierzu tymczasowo zmienia się tryb pracy placówek oświatowych z powodu braku ogrzewania.

Szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Rodzice zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem szkolnych czatów.

Przedszkola, w których nie ma ogrzewania, będą tymczasowo przenosić dzieci do innych placówek przedszkolnych.

Jednocześnie miejskie szpitale i przychodnie nadal działają w trybie normalnym. Służby komunalne pracują nad przywróceniem dostaw ciepła.

Źródło: Rada Miasta Żytomierza.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.