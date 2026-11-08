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Wiadomości Ukraina

W Żytomierzu szkoły przechodzą na naukę zdalną z powodu ataku Rosji na kotłownię

UA NEWS 08 listopada 2026 16:10
W Żytomierzu szkoły przechodzą na naukę zdalną z powodu ataku Rosji na kotłownię

Po rosyjskim ataku na kotłownię wieczorem 7 listopada w Żytomierzu tymczasowo zmienia się tryb pracy placówek oświatowych z powodu braku ogrzewania.

Szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Rodzice zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem szkolnych czatów.

 Przedszkola, w których nie ma ogrzewania, będą tymczasowo przenosić dzieci do innych placówek przedszkolnych.

Jednocześnie miejskie szpitale i przychodnie nadal działają w trybie normalnym. Służby komunalne pracują nad przywróceniem dostaw ciepła.

Źródło: Rada Miasta Żytomierza.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.

We wtorek, 3 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali infrastrukturę energetyczną w Żytomierzu. Władze przygotowują się do uruchomienia punktów odporności.

Wcześniej poinformowano, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku ponad 650 miejscowości zostało pozbawionych prądu.

 

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