W Żytomierzu szkoły przechodzą na naukę zdalną z powodu ataku Rosji na kotłownię
Po rosyjskim ataku na kotłownię wieczorem 7 listopada w Żytomierzu tymczasowo zmienia się tryb pracy placówek oświatowych z powodu braku ogrzewania.
Szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Rodzice zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem szkolnych czatów.
Przedszkola, w których nie ma ogrzewania, będą tymczasowo przenosić dzieci do innych placówek przedszkolnych.
Jednocześnie miejskie szpitale i przychodnie nadal działają w trybie normalnym. Służby komunalne pracują nad przywróceniem dostaw ciepła.
Źródło: Rada Miasta Żytomierza.
W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.
We wtorek, 3 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali infrastrukturę energetyczną w Żytomierzu. Władze przygotowują się do uruchomienia punktów odporności.
Wcześniej poinformowano, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku ponad 650 miejscowości zostało pozbawionych prądu.