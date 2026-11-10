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Ukraina boryka się z najpoważniejszym deficytem budżetowym od początku inwazji — AP

UA NEWS 10 listopada 2026 16:40
Ukraina boryka się z najpoważniejszym deficytem budżetowym od początku inwazji — AP

Rosyjskie ataki na zakłady przemysłowe, sektor energetyczny i infrastrukturę portową zwiększają presję na ukraińską gospodarkę. W wyniku wstrzymania produkcji metalurgicznej i ograniczenia eksportu kraj traci wpływy walutowe, dochody z podatków oraz miejsca pracy.

Jednym z największych ciosów było wstrzymanie działalności „Kametsтали” w Kamiańsku. Po ataku pięcioma rakietami balistycznymi 5 września zakład zaprzestał pracy. W 2025 roku kombinat ten zapewniał ponad jedną czwartą ukraińskiej produkcji stali.

 Konsekwencje odczuwają branże powiązane — budownictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, energetyka i logistyka. Według dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Aleksandra Tretjakowa obecna sytuacja w ukraińskim hutnictwie jest najtrudniejsza od czasów II wojny światowej.

Dodatkowe problemy stwarzają rosyjskie ataki na porty nad Morzem Czarnym oraz żeglugę. Według danych Lloyd’s List Intelligence w sierpniu liczba zawinięć statków do ukraińskich portów nad Morzem Czarnym spadła o około 90% w ujęciu rocznym. Przekierowanie ładunków na Dunaj i trasy lądowe zwiększa koszty i nie rekompensuje utraconych możliwości.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Najwyższej Roksolana Pidlasa stwierdziła, że Ukraina boryka się z najpoważniejszym deficytem środków od początku pełnej inwazji. Z powodu spadku wpływów podatkowych państwu trudniej jest sfinansować zaplanowane wydatki, pomimo pomocy międzynarodowej.

Jednocześnie około 40% PKB przeznacza się na obronność, a wśród priorytetów budżetu pozostają potrzeby wojskowe, wynagrodzenia pracowników sektora publicznego, emerytury i świadczenia socjalne.

Źródło: Associated Press

Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie 920 milionów euro na odbudowę i wzmocnienie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

30 lipca Unia Europejska przekazała Ukrainie kolejną transzę finansową w wysokości 3,47 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie zdolności obronnych kraju oraz sfinansowanie najpilniejszych potrzeb państwowych w warunkach wojny na pełną skalę.

Ukraina oczekuje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdzi nową transzę w wysokości 690 mln dolarów do połowy lipca. Decyzję ma podjąć Rada Dyrektorów MFW po zakończeniu przeglądu programu współpracy. Strony uzgodniły już kluczowe parametry oraz kolejne etapy reform.

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