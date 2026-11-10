乌克兰正面临自入侵开始以来最严重的预算赤字——美联社

俄罗斯对工业企业、能源设施和港口基础设施的打击，加剧了对乌克兰经济的压力。由于冶金生产停滞和出口减少，该国正失去外汇收入、税收和就业岗位。

其中最沉重的打击之一是卡缅斯克市“卡梅特斯塔利”钢铁厂的停产。9月5日，该厂遭到五枚弹道导弹袭击后，便停止了生产。2025年，该厂曾贡献了乌克兰钢铁总产量的四分之一以上。

建筑、机械制造、采矿、能源和物流等相关行业也深受其害。 据该企业总经理亚历山大·特列季亚科夫称，乌克兰钢铁行业当前面临的形势是自第二次世界大战以来最为严峻的。

俄罗斯对黑海港口和航运的袭击带来了额外的问题。据《劳氏日报情报》（Lloyd’s List Intelligence）数据显示，8月份停靠乌克兰黑海港口的船舶数量同比减少了约90%。 将货物改道运往多瑙河和陆路运输线路不仅增加了成本，也无法弥补失去的商机。

乌克兰最高拉达预算委员会主席罗克索拉娜·皮德拉萨表示，自全面入侵开始以来，乌克兰面临着最严峻的资金短缺。由于税收收入减少，尽管有国际援助，政府仍难以支付计划中的开支。

与此同时，约40%的国内生产总值（GDP）用于国防，而军事需求、公职人员工资、养老金和社会福利仍属于预算优先事项。

来源：美联社

欧盟计划向乌克兰提供9.2亿欧元，用于在冬季来临前修复和加强能源基础设施。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩宣布了这一消息。

7月30日，欧盟向乌克兰拨付了34.7亿欧元的最新一笔资金。这笔资金将用于支持该国的国防能力，并在全面战争背景下为国家最紧迫的需求提供资金。

乌克兰预计，国际货币基金组织将在7月中旬前批准一笔6.9亿美元的新贷款。 该决定需待合作计划审查完成后，由国际货币基金组织执行董事会通过。双方已就关键参数及后续改革步骤达成一致。

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