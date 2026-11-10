Україна переживає найгостріший дефіцит бюджету від початку вторгнення — AP

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Російські удари по промислових підприємствах, енергетиці та портовій інфраструктурі посилюють тиск на українську економіку. Через зупинку металургійних виробництв і скорочення експорту країна втрачає валютні надходження, податки та робочі місця.

Одним із найбільших ударів стала зупинка «Каметсталі» у Кам’янському. Після атаки п’ятьма балістичними ракетами 5 вересня підприємство припинило роботу. У 2025 році комбінат забезпечував понад чверть українського виробництва сталі.

Наслідки відчувають суміжні галузі — будівництво, машинобудування, гірничодобувна промисловість, енергетика та логістика. За словами генерального директора підприємства Олександра Третьякова, нинішня ситуація в українській металургії є найважчою з часів Другої світової війни.

Додаткові проблеми створюють російські атаки на чорноморські порти та судноплавство. За даними Lloyd’s List Intelligence, у серпні кількість заходів суден до українських чорноморських портів скоротилася приблизно на 90% у річному вимірі. Перенаправлення вантажів на Дунай і сухопутні маршрути збільшує витрати та не компенсує втрачених можливостей.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом коштів від початку повномасштабного вторгнення. Через скорочення податкових надходжень державі складніше фінансувати заплановані витрати, попри міжнародну допомогу.

Водночас близько 40% ВВП спрямовується на оборону, а серед пріоритетів бюджету залишаються військові потреби, зарплати бюджетників, пенсії та соціальні виплати.

Джерело: Associated Press

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз 30 липня перерахував Україні черговий фінансовий транш у розмірі 3,47 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку обороноздатності країни та фінансування першочергових державних потреб в умовах повномасштабної війни.

Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд затвердить новий транш обсягом 690 млн доларів до середини липня. Рішення має ухвалити Рада директорів МВФ після завершення перегляду програми співпраці. Сторони вже погодили ключові параметри та наступні кроки реформ.

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