Украина переживает самый острый дефицит бюджета с начала вторжения — AP

Российские удары по промышленным предприятиям, энергетике и портовой инфраструктуре усиливают давление на украинскую экономику. Из-за остановки металлургических производств и сокращения экспорта страна теряет валютные поступления, налоги и рабочие места.

Одним из самых серьезных ударов стала остановка «Каметстали» в Каменском. После атаки пятью баллистическими ракетами 5 сентября предприятие прекратило работу. В 2025 году комбинат обеспечивал более четверти украинского производства стали.

Последствия ощущают на себе смежные отрасли — строительство, машиностроение, горнодобывающая промышленность, энергетика и логистика. По словам генерального директора предприятия Александра Третьякова, нынешняя ситуация в украинской металлургии является самой тяжелой со времен Второй мировой войны.

Дополнительные проблемы создают российские атаки на черноморские порты и судоходство. По данным Lloyd’s List Intelligence, в августе количество заходов судов в украинские черноморские порты сократилось примерно на 90% в годовом исчислении. Перенаправление грузов на Дунай и сухопутные маршруты увеличивает расходы и не компенсирует упущенные возможности.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина столкнулась с самым острым дефицитом средств с начала полномасштабного вторжения. Из-за сокращения налоговых поступлений государству сложнее финансировать запланированные расходы, несмотря на международную помощь.

В то же время около 40% ВВП направляется на оборону, а среди приоритетов бюджета остаются военные нужды, зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.

Источник: Associated Press

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

30 июля Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере 3,47 млрд евро. Средства будут направлены на поддержку обороноспособности страны и финансирование первоочередных государственных нужд в условиях полномасштабной войны.

Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит новый транш в размере 690 млн долларов до середины июля. Решение должен принять Совет директоров МВФ после завершения пересмотра программы сотрудничества. Стороны уже согласовали ключевые параметры и следующие шаги реформ.

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