Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym w zamian za myśliwce

Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie służące do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Poinformował o tym 10 listopada podczas wizyty w Kijowie wiceminister obrony Polski Cezary Tomczyk, podsumowując rozmowy dotyczące współpracy wojskowej i przemysłowej.

W zamian za technologie bezzałogowe i środki przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym strona polska rozważa przekazanie Ukrainie dwóch myśliwców MiG-29, a umowa w tej sprawie znajduje się na etapie uzgadniania szczegółów.

Ponadto podczas spotkania strony omówiły pogłębienie współpracy w ramach koalicji antybalistycznej. Według słów Tomczyka Polska planuje wykorzystać własne stacje radarowe P-18PL o zasięgu do 2000 km do ochrony przestrzeni powietrznej NATO i Ukrainy, a także włączyć się we wspólne prace nad bronią przeciwrakietową.

Źródło: RMF24.

Wcześniej informowaliśmy, że Polska wstrzymała przekazanie samolotów MiG-29, ponieważ najpierw chce uzyskać technologie dronów.

Prezydent Polski Karol Nawrocki potwierdził możliwość wymiany myśliwców MiG-29 na ukraińskie technologie przeciwdronowe.

Polska planuje przekazać Ukrainie do dziewięciu swoich myśliwców MiG-29 w ramach wsparcia Kijowa w obronie przed pełną inwazją Rosji.

W najbliższym czasie Polska przekaże Ukrainie dwa myśliwce MiG-29. Decyzja o przekazaniu samolotów została już podjęta. Oprócz sprzętu lotniczego nowy pakiet pomocy wojskowej obejmie amunicję artyleryjską oraz pociski do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Perun”.

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