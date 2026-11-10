Украина согласилась передать Польше технологии противодействия БПЛА в обмен на истребители

Украина согласилась предоставить Польше технологии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом 10 ноября во время визита в Киев заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик по итогам переговоров о военном и промышленном сотрудничестве.

В обмен на технологии беспилотников и средства противодействия БПЛА польская сторона рассматривает вопрос о передаче Украине двух истребителей МиГ-29, соглашение о которых находится на этапе согласования деталей.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили углубление сотрудничества в рамках антибаллистической коалиции. По словам Томчика, Польша планирует задействовать собственные радиолокационные станции P-18PL с радиусом действия до 2000 км для защиты воздушного пространства НАТО и Украины, а также присоединиться к совместным разработкам противоракетного вооружения.

Источник: RMF24.

Ранее мы сообщали, что Польша приостановила передачу МиГ-29, поскольку сначала хочет получить технологии дронов.

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил возможность обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидроновые технологии.

Польша планирует передать Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках поддержки Киева для защиты от полномасштабного вторжения России.

В ближайшее время Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29. Решение о передаче самолетов уже принято. Помимо авиационной техники, новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов «Перун».

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