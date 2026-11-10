10 listopada Rada Ministrów mianowała Olgę Bereżną na stanowisko wiceminister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy. Na nowym stanowisku będzie ona odpowiedzialna za rozwój edukacji cyfrowej i kompetencji Ukraińców, a także będzie koordynować działania resortu w tym zakresie na szczeblu ogólnokrajowym.

O nominacji poinformowała również minister ds. transformacji cyfrowej Oksana Ferczuk. Jak powiedziała, Bereżna będzie pracować nad rozwojem umiejętności niezbędnych Ukraińcom do korzystania z nowych technologii w biznesie i sektorze publicznym.

W szczególności Ministerstwo Transformacji Cyfrowej planuje wspólnie z pracodawcami określić, jakie kompetencje cyfrowe będą potrzebne ukraińskiej gospodarce w najbliższych latach. Ponadto resort będzie rozwijał programy edukacyjne, które pomogą ludziom zdobywać zawody cyfrowe, stosować technologie w swoich branżach oraz tworzyć własne produkty.

Szczególną uwagę poświęci się dostępności edukacji cyfrowej. Według Ferczuk zasady dostępności bez barier powinny być uwzględniane podczas opracowywania programów, aby osoby o różnych potrzebach mogły rozwijać umiejętności cyfrowe przez całe życie.

Olga Bereżna ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim, z czego ponad 15 lat pracowała w branży IT i telekomunikacyjnej. Brała udział w uruchamianiu firm technologicznych oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zatrudniających do 10 tys. pracowników.

Według informacji magazynu Forbes Ukraine Bereżna pełniła wcześniej funkcję dyrektorki ds. zarządzania kadrami w firmie Vodafone, a także kierowała centrum HR międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Veon. Ponadto pracowała w SystemGroup, Terra Food i Metinvest Digital.

Bereżna posiada doświadczenie zawodowe zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, a także we współpracy z międzynarodowymi partnerami technologicznymi i konsultingowymi. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że jej doświadczenie menedżerskie pomoże w realizacji polityki państwowej w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów mianowała nową sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony.

25 września prezydent Wołodymyr Zełenski mianował Wiktora Kytsiuka sędzią Sądu Rejonowego Pechersk w Kijowie. Kytsiuk pracował już wcześniej w tym sądzie, ale jego pięcioletnia kadencja zakończyła się w maju 2014 roku. Następnie jego nominacja była przez kilka lat rozpatrywana przez Najwyższą Radę Wymiaru Sprawiedliwości oraz sądy.

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