Rada Ministrów mianowała Olgę Bereżną na stanowisko wiceminister ds. transformacji cyfrowej
10 listopada Rada Ministrów mianowała Olgę Bereżną na stanowisko wiceminister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy. Na nowym stanowisku będzie ona odpowiedzialna za rozwój edukacji cyfrowej i kompetencji Ukraińców, a także będzie koordynować działania resortu w tym zakresie na szczeblu ogólnokrajowym.
O nominacji poinformowała również minister ds. transformacji cyfrowej Oksana Ferczuk. Jak powiedziała, Bereżna będzie pracować nad rozwojem umiejętności niezbędnych Ukraińcom do korzystania z nowych technologii w biznesie i sektorze publicznym.
W szczególności Ministerstwo Transformacji Cyfrowej planuje wspólnie z pracodawcami określić, jakie kompetencje cyfrowe będą potrzebne ukraińskiej gospodarce w najbliższych latach. Ponadto resort będzie rozwijał programy edukacyjne, które pomogą ludziom zdobywać zawody cyfrowe, stosować technologie w swoich branżach oraz tworzyć własne produkty.
Szczególną uwagę poświęci się dostępności edukacji cyfrowej. Według Ferczuk zasady dostępności bez barier powinny być uwzględniane podczas opracowywania programów, aby osoby o różnych potrzebach mogły rozwijać umiejętności cyfrowe przez całe życie.
Olga Bereżna ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim, z czego ponad 15 lat pracowała w branży IT i telekomunikacyjnej. Brała udział w uruchamianiu firm technologicznych oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zatrudniających do 10 tys. pracowników.
Według informacji magazynu Forbes Ukraine Bereżna pełniła wcześniej funkcję dyrektorki ds. zarządzania kadrami w firmie Vodafone, a także kierowała centrum HR międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Veon. Ponadto pracowała w SystemGroup, Terra Food i Metinvest Digital.
Bereżna posiada doświadczenie zawodowe zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, a także we współpracy z międzynarodowymi partnerami technologicznymi i konsultingowymi. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że jej doświadczenie menedżerskie pomoże w realizacji polityki państwowej w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie Ministerstwa Cyfryzacji.
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