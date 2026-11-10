Кабмін призначив Ольгу Бережну заступницею міністра цифрової трансформації

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10 листопада кабінет міністрів призначив Ольгу Бережну заступницею міністра цифрової трансформації України. На новій посаді вона відповідатиме за розвиток цифрової освіти та компетентностей українців, а також координуватиме роботу відомства у цьому напрямі на загальнодержавному рівні.

Про призначення також повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. За її словами, Бережна працюватиме над розвитком навичок, необхідних українцям для використання нових технологій у бізнесі та державному секторі.

Зокрема, Мінцифри планує разом із роботодавцями визначати, які цифрові компетентності будуть потрібні українській економіці найближчими роками. Також відомство розвиватиме освітні програми, які допоможуть людям опановувати цифрові професії, застосовувати технології у своїх галузях і створювати власні продукти.

Окрему увагу приділятимуть доступності цифрової освіти. За словами Ферчук, принципи безбар’єрності мають враховуватися під час розробки програм, щоб люди з різними потребами могли розвивати цифрові навички впродовж життя.

Ольга Бережна має понад 20 років досвіду в управлінні людським капіталом, із яких більш як 15 років працювала в ІТ та телекомунікаційній галузях. Вона долучалася до запуску технологічних компаній і цифрової трансформації бізнесів зі штатом до 10 тис. співробітників.

За інформацією Forbes Ukraine, раніше Бережна обіймала посаду директорки з управління персоналом у Vodafone, а також керувала HR-хабом міжнародної телекомунікаційної групи Veon. Крім того, працювала в SystemGroup, Terra Food і Metinvest Digital.

Бережна має досвід роботи як в Україні, так і за кордоном, а також співпраці з міжнародними технологічними та консалтинговими партнерами. Мінцифри розраховує, що її управлінський досвід допоможе реалізувати державну політику у сфері розвитку цифрових компетентностей.

Про це повідомляється із посиланням на заяву Мінцифри.

Нагадаємо, що Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони.

Президент Володимир Зеленський 25 вересня призначив Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва. Раніше Кицюк уже працював у цьому суді, але його п’ятирічний строк повноважень завершився у травні 2014 року. Після цього його призначення кілька років розглядали Вища рада правосуддя та суди.

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