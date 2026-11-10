Кабмин назначил Ольгу Бережную заместителем министра цифровой трансформации

10 ноября Кабинет министров назначил Ольгу Бережную заместителем министра цифровой трансформации Украины. На новой должности она будет отвечать за развитие цифрового образования и компетенций украинцев, а также координировать работу ведомства в этом направлении на общегосударственном уровне.

О назначении также сообщила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. По её словам, Бережная будет работать над развитием навыков, необходимых украинцам для использования новых технологий в бизнесе и государственном секторе.

В частности, Минцифры планирует совместно с работодателями определять, какие цифровые компетенции будут востребованы украинской экономикой в ближайшие годы. Также ведомство будет развивать образовательные программы, которые помогут людям осваивать цифровые профессии, применять технологии в своих отраслях и создавать собственные продукты.

Особое внимание будет уделяться доступности цифрового образования. По словам Ферчук, принципы безбарьерности должны учитываться при разработке программ, чтобы люди с различными потребностями могли развивать цифровые навыки на протяжении всей жизни.

Ольга Бережная имеет более 20 лет опыта в управлении человеческим капиталом, из которых более 15 лет проработала в ИТ- и телекоммуникационной отраслях. Она участвовала в запуске технологических компаний и цифровой трансформации предприятий со штатом до 10 тыс. сотрудников.

По информации Forbes Ukraine, ранее Бережная занимала должность директора по управлению персоналом в Vodafone, а также руководила HR-хабом международной телекоммуникационной группы Veon. Кроме того, она работала в SystemGroup, Terra Food и Metinvest Digital.

Бережная имеет опыт работы как в Украине, так и за рубежом, а также сотрудничества с международными технологическими и консалтинговыми партнерами. Минцифры рассчитывает, что ее управленческий опыт поможет реализовать государственную политику в сфере развития цифровых компетенций.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Минцифры.

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