乌克兰内阁任命奥尔加·别列日娜为数字转型部副部长

11月10日，乌克兰内阁任命奥尔加·别列日娜为乌克兰数字转型部副部长。在新职位上，她将负责推动数字教育的发展以及提升乌克兰民众的数字素养，并将在全国范围内协调该部门在此领域的工作。

数字转型部长奥克萨娜·费尔丘克也通报了此次任命。据她介绍，贝雷日纳将致力于培养乌克兰民众在商业和公共部门应用新技术所需的技能。

特别是，数字转型部计划与雇主共同确定，未来几年乌克兰经济将需要哪些数字能力。 此外，该部还将开发教育项目，帮助人们掌握数字化职业技能，在各自领域应用技术并开发自有产品。

数字教育的可及性将受到特别关注。据费尔丘克表示，在制定课程时应遵循无障碍原则，以便具有不同需求的人群能够终身发展数字技能。

奥尔加·别列日纳在人力资源管理领域拥有20多年的经验，其中超过15年在IT和电信行业工作。 她曾参与多家科技公司的创立，并推动拥有多达1万名员工的企业实现数字化转型。

据《福布斯乌克兰》报道，贝雷日纳此前曾担任沃达丰（Vodafone）人力资源总监，并负责管理国际电信集团Veon的人力资源中心。此外，她还曾在SystemGroup、Terra Food和Metinvest Digital任职。

别列日纳不仅在乌克兰拥有工作经验，也在海外积累了丰富经验，并曾与国际科技及咨询合作伙伴开展过合作。乌克兰数字事务部期待，她的管理经验将有助于落实国家在数字能力发展领域的政策。

据报道，此消息援引了数字事务部的声明。

值得一提的是，乌克兰内阁此前已任命了新的国防部国务秘书。

9月25日，总统弗拉基米尔·泽连斯基任命维克多·基丘克为基辅佩切尔斯基区法院法官。此前，基丘克曾在此法院任职，但其五年任期已于2014年5月届满。 此后，最高司法委员会和各法院对其任命进行了数年的审议。

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