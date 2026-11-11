W Ukrainie zaczęto nakładać kary za zbieranie grzybów: jakie gatunki nie wolno zbierać

W listopadzie sezon grzybowy na Ukrainie trwa w najlepsze. Jednak zbieranie darów lasu może skutkować nałożeniem grzywny, jeśli naruszy się przepisy prawa. Zabrania się zbierania grzybów na niektórych obszarach chronionych, a także zbierania rzadkich gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. W niektórych przypadkach wysokość kary może sięgać 3655 hrywien.

Ekspert wyjaśnił, że przepisy nie zabraniają zbierania darów lasu na własne potrzeby.

Oznacza to, że jeśli ktoś zbierze kilka kilogramów grzybów w zwykłym lesie i wykorzysta je do własnego spożycia, nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Istnieje jednak ważny wyjątek: grzyby można zbierać nie na wszystkich terenach. Zakaz dotyczy terenów i obiektów należących do funduszu rezerwatów przyrody Ukrainy. Należą do nich rezerwaty przyrody, parki przyrodnicze, dendroparki i ogrody botaniczne.

Wszystkie gatunki grzybów na terenie takich obiektów są objęte ochroną, dlatego ich zbieranie jest zabronione.

Za naruszenie tych wymogów zwykłym obywatelom grozi grzywna w wysokości od 17 do 51 hrywien, a osobom prawnym – od 51 do 119 hrywien.

Oddzielne przepisy dotyczą również sprzedaży grzybów. Do komercyjnego wykorzystania zasobów leśnych wymagany jest specjalny dokument zezwalający – zezwolenie leśne.

Jeśli ktoś sprzedaje grzyby bez takiego dokumentu, grozi mu grzywna w wysokości od 17 do 119 hrywien oraz konfiskata zebranego plonu.

Nawet w zwykłych lasach nie wolno zbierać grzybów, które ze względu na swoją rzadkość zostały wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

Zabronione jest nie tylko ścinanie takich grzybów, ale także deptanie ich lub niszczenie w jakikolwiek inny sposób.

Za zbieranie, sprzedaż lub zakup grzybów wpisanych do Czerwonej Księgi Ukraińcom grozi grzywna w wysokości od 1700 do 3655 hrywien. Wysokość kary zależy od wyrządzonych szkód. Przewidziana jest również konfiskata zebranego plonu.

Dlatego grzybiarzom zaleca się, aby nie zbierali nieznanych gatunków, jeśli nie mają pewności, że nie należą one do gatunków rzadkich i chronionych. Przestrzeganie tych zasad pomoże uniknąć kar, a jednocześnie przyczyni się do zachowania różnorodności grzybów na Ukrainie.

W połowie listopada jesienny sezon grzybowy na Ukrainie zbliża się ku końcowi, jednak pogoda wciąż stwarza okazję do spokojnego zbierania grzybów. Pierwsze nocne przymrozki i chłodne mgły ostatecznie zmieniają skład gatunkowy leśnych znalezisk, pozostawiając miejsce jedynie dla najbardziej wytrzymałych i odpornych na mróz gatunków.

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