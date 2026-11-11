Ruch drogowy przez przejście graniczne Solotwyno – Sighetu Marmatiei zostanie tymczasowo ograniczony

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała o tymczasowych ograniczeniach ruchu transportowego na granicy ukraińsko-rumuńskiej. 12 listopada 2026 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 wprowadzony zostanie limit wjazdu pojazdów do Rumunii przez przejście graniczne „Solotwyno – Sighetu Marmatiei”.

Ograniczenia wynikają z prowadzonych prac po stronie rumuńskiej, a konkretnie z wymiany modułowych kabin służących do kontroli granicznej. Kierowcom zaleca się wybór tras alternatywnych i korzystanie z najbliższego przejścia granicznego „Biała Cerkiew – Sighetu Marmatiei”, a pieszym – uwzględnienie ewentualnego wydłużenia czasu trwania procedur kontrolnych.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Na Wołyniu zawieszono działalność przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepust został wstrzymany.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Biała Cerkiew – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

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