W obwodzie chmielnickim lekarzowi-onkologowi z jednej z placówek medycznych w powiecie kamieniecko-podolskim postawiono zarzut przyjęcia 12 tysięcy dolarów amerykańskich w zamian za wywarcie wpływu na decyzję dotyczącą przyznania renty inwalidzkiej. Informację tę podała prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa we wrześniu 2026 roku mężczyzna zwrócił się do lekarza z prośbą o pomoc w uzyskaniu II grupy niepełnosprawności dla swojej żony. Kobieta miała odpowiednie wskazania medyczne, jednak ostateczną decyzję o istnieniu podstaw do przyznania grupy miała podjąć komisja ekspertów.

Lekarz oświadczył, że może wywrzeć wpływ na członków takiego zespołu w jednej z placówek medycznych w obwodzie tarnopolskim. Za to zażądał 12 tysięcy dolarów.

Po tej rozmowie mężczyzna zwrócił się do organów ścigania. Podczas kolejnych spotkań lekarz otrzymał kopie dokumentów kobiety i wielokrotnie podkreślał konieczność przekazania uzgodnionej kwoty.

W listopadzie lekarz otrzymał od mężczyzny pieniądze. Zaraz po tym został zatrzymany na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Obecnie rozstrzyga się kwestię wyboru środka zabezpieczającego wobec podejrzanego.

Działania lekarza zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 369-2 Kodeksu Karnego Ukrainy – uzyskanie bezprawnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na podjęcie decyzji przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji państwowych, w połączeniu z żądaniem takiej korzyści.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba uznaje się za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Chmielnickim. W obwodzie czernihowskim lekarz żądał łapówki za wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego śmierć żołnierza. Wcześniej Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok 11 lat pozbawienia wolności dla byłego sędziego z Dniepru za łapówkarstwo. Przypomnijmy, że 7 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował środek zabezpieczający wobec posła do Rady Obwodowej Wołyńskiej, podejrzanego o uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie budynku wielorodzinnego w Łucku. Skazany za łapówkę sędzia z Zakarpacia opuścił zakład karny przedterminowo. Oficerka Sztabu Generalnego została zatrzymana za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

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