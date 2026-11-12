在赫梅利尼茨基州，一名医生索要1.2万美元，以给一名患者的妻子办理残疾认定

在赫梅利尼茨基州，卡缅涅茨-波迪利斯基区某医疗机构的一名肿瘤科医生被指控涉嫌收受1.2万美元，以影响残疾认定决定。赫梅利尼茨基州检察院通报了这一消息。

据调查显示，2026年9月，一名男子向该医生求助，希望其协助为妻子办理二级残疾认定手续。 该女子虽具备相应的医学指征，但关于是否符合认定条件的最终决定需由专家组作出。

该医生声称，他可以在特尔诺皮尔州的一家医疗机构中影响该专家组的成员。为此，他索要了1.2万美元。

谈话结束后，该男子向执法部门报案。 在随后的几次会面中，该医生拿到了该女子的文件复印件，并多次强调必须支付商定的金额。

11月，该医生从男子处收到了钱款。随后，他立即根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。 目前，关于对嫌疑人采取何种羁押措施的问题正在商议中。

该医生的行为被定性为违反《乌克兰刑法》第369-2条第3款——通过影响有权行使国家职能的人员的决策以获取不正当利益，并伴有索取此类利益的行为。

根据《乌克兰宪法》第62条，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。 赫梅利尼茨基州检察院通报了此事。 切尔尼戈夫州一名医生因出具军人死亡医学鉴定书而索要贿赂。 此前，最高法院维持了对第聂伯市一名前法官因受贿罪判处的11年有期徒刑。 需要指出的是，9月7日，最高反腐败法院对一名沃伦州议会议员采取了预防措施，该议员涉嫌在协助卢茨克市一栋多户住宅楼建设过程中收受不正当利益。 因受贿被定罪的扎卡尔帕蒂亚州一名法官已提前出狱。 总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

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