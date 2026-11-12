На Хмельниччині лікар вимагав $12 тисяч за встановлення інвалідності дружині пацієнта

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На Хмельниччині лікарю-онкологу одного з медичних закладів Кам’янець-Подільського району повідомили про підозру в отриманні 12 тисяч доларів США за вплив на рішення щодо встановлення інвалідності. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2026 року чоловік звернувся до медика з проханням посприяти в оформленні II групи інвалідності для дружини. Жінка мала відповідні медичні показання, однак остаточне рішення про наявність підстав для встановлення групи мала ухвалити експертна команда.

Лікар заявив, що може вплинути на членів такої команди в одному з медичних закладів Тернопільської області. За це він вимагав 12 тисяч доларів.

Після цієї розмови чоловік звернувся до правоохоронців. Під час наступних зустрічей медик отримав копії документів жінки та неодноразово наголошував на необхідності передачі обумовленої суми.

У листопаді лікар отримав від чоловіка гроші. Одразу після цього його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Дії медика кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура. На Чернігівщині лікар вимагав хабар за медичний висновок про смерть військового. Раніше Верховний Суд підтвердив 11 років ув’язнення для екссудді з Дніпра за хабарництво. Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку. Засуджений за хабар суддя із Закарпаття вийшов із колонії достроково. Офіцерку Генштабу затримали за хабар у 14 тисяч доларів.

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