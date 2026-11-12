В Хмельницкой области врач потребовал 12 тысяч долларов за оформление инвалидности жене пациента

В Хмельницкой области врачу-онкологу одного из медицинских учреждений Каменец-Подольского района было предъявлено подозрение в получении 12 тысяч долларов США за оказание влияния на решение об установлении инвалидности. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в сентябре 2026 года мужчина обратился к врачу с просьбой помочь в оформлении II группы инвалидности для жены. У женщины были соответствующие медицинские показания, однако окончательное решение о наличии оснований для установления группы должна была принять экспертная комиссия.

Врач заявил, что может повлиять на членов такой комиссии в одном из медицинских учреждений Тернопольской области. За это он потребовал 12 тысяч долларов.

После этого разговора мужчина обратился в правоохранительные органы. В ходе последующих встреч врач получил копии документов женщины и неоднократно подчеркивал необходимость передачи оговоренной суммы.

В ноябре врач получил от мужчины деньги. Сразу после этого его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Действия врача квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура. В Черниговской области врач вымогал взятку за медицинское заключение о смерти военнослужащего. Ранее Верховный Суд подтвердил 11 лет лишения свободы для бывшего судьи из Днепра за взяточничество. Напомним, 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке. Осужденный за взятку судья из Закарпатья досрочно вышел из колонии. Офицера Генштаба задержали за взятку в размере 14 тысяч долларов.

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