Nowo wybrany rektor Uniwersytetu im. Szewczenki opowiedział o pierwszych zmianach w procesie nauczania

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki zatwierdził zdalny format przeprowadzenia sesji zimowej oraz zaktualizował zasady zdawania egzaminów na wypadek problemów technicznych. Pierwsze decyzje nowego rektora Walerija Kopijki dotyczą organizacji procesu edukacyjnego oraz bezpieczeństwa studentów.

Rektor Walerij Kopijka poinformował, że sesja zimowa na uniwersytecie odbędzie się online od 23 listopada do 15 grudnia. Odpowiednią decyzję podjęto po konsultacjach ze studentami i zespołem uczelni. Została ona zatwierdzona rozporządzeniem z dnia 11 listopada.

„Przez te wszystkie dni wraz z zespołem szukaliśmy rozwiązania, które byłoby jak najbardziej wygodne i bezpieczne dla wszystkich. I znaleźliśmy je wspólnie ze studentami” – napisał rektor.

W trybie zdalnym studenci będą zdawać zaliczenia i egzaminy, a także bronić prace semestralne.

Jednocześnie Rada Naukowa uniwersytetu zmieniła zasady przeprowadzania egzaminów. Teraz podczas udzielania odpowiedzi studenci muszą pokazywać przed kamerą urządzenia, z których korzystają. Wtrącanie się osób postronnych w przebieg egzaminu jest zabronione.

Ocena zdalna będzie obejmowała rozmowę ustną z wykładowcą. Jeśli przed rozmową student ma wykonać pracę pisemną lub przejść test, rozmowa z wykładowcą będzie możliwa po zakończeniu tych zadań.

Podczas egzaminu konieczne będzie włączenie kamery i mikrofonu.

Osobno uniwersytet określił procedurę postępowania w przypadku awarii technicznych. Jeśli podczas egzaminu nastąpi przerwa w dostawie prądu lub internetu, student powinien zgłosić problem wykładowcy, przewodniczącemu grupy lub administracji wydziału jeszcze tego samego dnia.

Po uzgodnieniu z uczelnią egzamin będzie można kontynuować w innym terminie. Taka sytuacja nie będzie traktowana jako powtórne podejście do egzaminu, a problemy techniczne nie będą stanowiły podstawy do wystawienia oceny niedostatecznej.

Studenci i wykładowcy, którzy nie dysponują w domu niezbędnym sprzętem lub odpowiednimi warunkami do zdalnej oceny, będą mogli skorzystać z pomieszczeń uczelni.

W tym celu należy z wyprzedzeniem uzgodnić możliwość zdawania egzaminów ze swoim wydziałem lub instytutem. Do 20 listopada jednostki organizacyjne powinny poinformować, gdzie dokładnie będzie można przystąpić do egzaminów oraz w jaki sposób się zarejestrować.

Walery Kopijka podkreślił, że podjęte decyzje to dopiero początek zmian. Wspólnie z Parlamentem Studenckim planuje sprawdzić stan schronów uniwersyteckich oraz poprawić jakość połączenia internetowego w akademikach.

„Wszystkie zgłoszone uwagi uwzględnimy podczas przygotowań do następnego semestru, aby pomieszczenia były gotowe na czas” – zaznaczył rektor.

Jednocześnie Kopijka zapewnił, że nauczanie zdalne nie będzie oznaczało złagodzenia wymagań wobec studentów.

„Wiedza będzie oceniana tak samo rzetelnie, jak podczas zajęć stacjonarnych” – podkreślił.

Informację tę podał rektor oraz KNU na Facebooku.

Przewodniczący Rady Naukowej Walerij Kopijka zwyciężył w wyborach na rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, które odbyły się 27 października 2026 roku. Odniósł zwycięstwo już w pierwszej turze, uzyskując 51,74% głosów.

Minister edukacji podpisał rozporządzenie o mianowaniu Walerego Kopijki na stanowisko rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki na okres pięciu lat.

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