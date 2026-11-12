谢甫琴科大学新当选的校长介绍了教学工作中的首批改革措施

基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学已批准以远程形式举行冬季学期考试，并更新了针对技术故障情况的考试规则。新任校长瓦列里·科皮伊卡做出的首批决定涉及教学工作的组织安排及学生安全。

校长瓦列里·科皮伊卡表示，该校冬季考试周将于11月23日至12月15日以线上形式举行。该决定是在与学生及校方团队讨论后做出的，并通过11月11日发布的命令予以确认。

“这几天来，我和团队一直在寻找对每个人来说最方便、最安全的解决方案。最终，我们与学生们共同找到了这个方案，”校长写道。

学生将以远程形式参加期中考试和期末考试，并进行课程论文答辩。

与此同时，大学学术委员会修改了考试规则。现在，学生在作答时必须向摄像头展示所使用的设备。严禁第三方人员干预考试过程。

远程考核将包括与教师的口头面谈。如果学生在面谈前需要完成书面作业或参加测试，则可在完成这些任务后与教师进行交流。

考试期间必须开启摄像头和麦克风。

此外，大学还制定了技术故障时的处理流程。若考试期间发生停电或网络中断，学生须在当天内向教师、班长或院系行政部门报告该问题。

经大学批准后，可在其他时间继续完成考试。此类情况不视为重考，且技术问题不会成为给予不及格成绩的依据。

家中没有必要设备或不具备远程考试条件的学生和教师，可使用大学的考场。

为此，需提前与所在院系或研究所协商考试安排。各单位须在11月20日前公布具体考试地点及报名方式。

瓦列里·科皮伊卡强调，已通过的决定仅仅是变革的开端。他计划与学生议会共同检查大学避难所的状况，并改善宿舍的网络连接质量。

“在筹备下个学期时，我们将充分考虑所有收集到的建议，确保相关场所能按时准备就绪，”校长表示。

与此同时，科皮伊卡保证，远程教学形式并不意味着对学生的要求会有所放松。

“对知识的评估将与在教室里一样公正，”他强调道。

该消息由校长及基辅国立大学在Facebook上发布。

学术委员会主席瓦列里·科皮卡在2026年10月27日举行的塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学校长选举中胜出。他在第一轮投票中便以51.74%的得票率获胜。

教育部长签署了任命瓦列里·科皮伊卡为基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学校长的命令，任期五年。

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