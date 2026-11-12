Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко утвердил дистанционный формат проведения зимней сессии и обновил правила сдачи экзаменов на случай технических проблем. Первые решения нового ректора Валерия Копейки касаются организации образовательного процесса и безопасности студентов.

Ректор Валерий Копейка сообщил, что зимняя сессия в университете будет проходить онлайн с 23 ноября по 15 декабря. Соответствующее решение было принято после обсуждения со студентами и командой вуза. Оно было закреплено приказом от 11 ноября.

«Все эти дни мы с командой искали решение, максимально удобное и безопасное для каждого. И нашли его вместе со студентами», — написал ректор.

В дистанционном формате студенты будут сдавать зачеты и экзамены, а также защищать курсовые работы.

В то же время Ученый совет университета изменил правила проведения экзаменов. Теперь во время ответа студенты должны показывать на камеру устройства, которыми пользуются. Вмешательство посторонних лиц в ход экзамена запрещено.

Дистанционное оценивание будет предусматривать устное собеседование с преподавателем. Если перед ним студент должен выполнить письменную работу или пройти тестирование, пообщаться с преподавателем можно будет после завершения этих заданий.

Во время экзамена необходимо будет включить камеру и микрофон.

Отдельно университет определил порядок действий в случае технических сбоев. Если во время сдачи экзамена отключится электричество или интернет, студент должен сообщить о проблеме преподавателю, старосте или администрации факультета в течение того же дня.

После согласования с университетом экзамен можно будет продолжить в другое время. Такая ситуация не будет считаться пересдачей, а технические проблемы не станут основанием для выставления неудовлетворительной оценки.

Студенты и преподаватели, у которых дома нет необходимой техники или надлежащих условий для дистанционного тестирования, смогут воспользоваться помещениями университета.

Для этого необходимо заранее согласовать возможность сдачи экзаменов со своим факультетом или институтом. До 20 ноября подразделения должны сообщить, где именно можно будет пройти аттестацию и как зарегистрироваться.

Валерий Копейка подчеркнул, что принятые решения — лишь начало перемен. Вместе со Студенческим парламентом он планирует проверить состояние университетских убежищ и улучшить качество интернет-соединения в общежитиях.

«Все высказанные пожелания мы учтём при подготовке к следующему семестру, чтобы помещения были готовы вовремя», — отметил ректор.

В то же время Копейка заверил, что дистанционный формат не будет означать ослабления требований к студентам.

«Знания будут оцениваться так же честно, как и в аудитории», — подчеркнул он.

Об этом сообщает ректор КНУ в Facebook.

Председатель Ученого совета Валерий Копейка победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые состоялись 27 октября 2026 года. Он одержал победу уже в первом туре, набрав 51,74% голосов.

Министр образования подписал приказ о назначении Валерия Копейки ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.

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