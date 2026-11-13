特尔诺皮尔州某国有林业企业前负责人将因渎职罪接受审判。 由于其未妥善履行职务，该林区境内发生了非法砍伐树木的行为，导致森林资源遭受超过450万格里夫纳的损失。

据庭前调查显示，该企业代理主任在两年内，在未提供必要的森林规划文件的情况下，签发了采伐许可证。结果，超过3,100立方米的木材被非法砍伐并出售。

克雷梅涅茨基区警察局的调查人员在克雷梅涅茨基地区检察院的程序指导下，已将针对该涉案人员的刑事诉讼移送法院。 其被指控违反《乌克兰刑法典》第367条第2款——公职人员因不尽职尽责而未妥善履行职务，导致受法律保护的国家利益遭受严重后果。

该指控条款规定的刑罚为：处二至五年有期徒刑，并剥夺担任特定职务或从事特定活动的权利最长三年，同时处以二百五十至七百五十个公民免税最低收入额的罚金，或处以该数额的罚金，但不得并处。七十至七百五十个公民免税最低收入标准，或不处以罚金。 此消息由特尔诺皮尔州警方发布。 在沃伦地区，一名基韦尔采森林管理局的护林员被查获，他涉嫌组织非法砍伐162棵树木。据调查显示，给国家造成的损失超过650万格里夫纳。 乌克兰简化了为修建防御工事而砍伐树木的审批程序。 多样化的森林更能抵御高温和干旱——Mongabay。

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