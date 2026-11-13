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Колишній керівник одного з комунальних лісогосподарських підприємств Тернопільської області постане перед судом за службову недбалість. Через неналежне виконання ним посадових обов’язків на території лісництва незаконно проводили вирубку дерев, унаслідок чого лісовому фонду завдали збитків на понад 4,5 мільйона гривень.

За даними досудового розслідування, виконувач обов’язків директора підприємства протягом двох років видавав лісорубні квитки на проведення рубок без необхідної документації з лісовпорядкування. У результаті незаконно зрубали та реалізували понад 3,1 тисячі кубометрів деревини.

Слідчі Кременецького райвідділу поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження щодо фігуранта. Йому інкриміновано частину 2 статті 367 Кримінального кодексу України - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області. На Волині викрили лісничого Ківерцівського надлісництва, якого підозрюють в організації незаконної вирубки 162 дерев. За даними слідства, збитки державі перевищують 6,5 млн грн. В Україні спростили вирубку дерев для будівництва фортифікацій. Різноманітні ліси краще витримують спеку й посуху — Mongabay.

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