W obwodzie tarnopolskim odbędzie się proces byłego kierownika nadleśnictwa w związku z nielegalnym wyrębem o wartości prawie 5 mln hrywien

Były kierownik jednego z komunalnych przedsiębiorstw leśnych w obwodzie tarnopolskim stanie przed sądem pod zarzutem zaniedbania służbowego. Z powodu niewłaściwego wykonywania przez niego obowiązków służbowych na terenie nadleśnictwa nielegalnie prowadzono wycinkę drzew, co spowodowało straty dla zasobów leśnych w wysokości ponad 4,5 miliona hrywien.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa przedprocesowego pełniący obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa przez dwa lata wydawał zezwolenia na wycinkę drzew bez niezbędnej dokumentacji dotyczącej gospodarki leśnej. W rezultacie nielegalnie wycięto i sprzedano ponad 3,1 tysiąca metrów sześciennych drewna.

Śledczy z okręgowego oddziału policji w Kremencu, pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej w Kremencu, skierowali do sądu postępowanie karne w sprawie podejrzanego. Został mu postawiony zarzut na podstawie części 2 artykułu 367 Kodeksu karnego Ukrainy – niewłaściwe wykonywanie przez funkcjonariusza swoich obowiązków służbowych z powodu nieuczciwego podejścia do nich, co spowodowało poważne konsekwencje dla interesów państwowych chronionych przez prawo.

Kara przewidziana w zarzucanym artykule to pozbawienie wolności na okres od dwóch do pięciu lat, połączone z pozbawieniem prawa do sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat oraz grzywną w wysokości od dwustu pięćdziesięciudziesięciu do siedmiuset pięćdziesięciu nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub bez takiej grzywny. Informuje o tym policja obwodu tarnopolskiego. Na Wołyniu ujawniono leśniczego z nadleśnictwa Kiewerców, którego podejrzewa się o organizację nielegalnego wyrębu 162 drzew. Według danych śledztwa straty poniesione przez państwo przekraczają 6,5 mln hrywien. Na Ukrainie uproszczono procedury wycinki drzew na potrzeby budowy fortyfikacji. Różnorodne lasy lepiej znoszą upały i suszę — Mongabay.

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